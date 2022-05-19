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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

"Т Плюс" готова к покупке активов уходящих из РФ энергокомпаний

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" готово рассматривать предложения о покупке активов уходящих из РФ энергокомпаний, но конкретных переговоров пока не ведет, рассказал журналистам гендиректор компании Андрей Вагнер.

"Коль скоро тенденция в эту сторону есть, если совсем конкретно, то предложений, переговоров на сегодня каких-то нет. Звучащие сейчас "Фортум", "Энел" и т.д. - будут предложения, мы, конечно, будем смотреть. Настрой этот есть у компании, у акционера", - сказал он.

"В принципе мы готовы", - заключил Вагнер.

Ранее об уходе с российского рынка заявил финский Fortum, которому в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвует в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

О возможности продажи российских активов также говорила итальянская Enel.

Т Плюс Андрей Вагнер
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