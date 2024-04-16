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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Полномочия гендиректора "Т Плюс" Вилесова продлили до апреля 2025 года

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Т Плюс" еще на год продлил полномочия гендиректора компании Александра Вилесова, до 17 апреля 2025 года, говорится в раскрытии "Т Плюс".

Вилесов возглавил "Т Плюс" 17 апреля 2023 года. До этого он занимал должность замгендиректора по коммерции и развитию энергокомпании. В "Т Плюс" топ-менеджер работает с 2015 года.

"Т Плюс" - частная компания, в которую были объединены электрогенерирующие активы "Реновы" Виктора Вексельберга, а также входят газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

Т Плюс Виктор Вексельберг Александр Вилесов Ренова
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