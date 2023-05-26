ЦБ упростил финорганизациям правила работы с банками-нерезидентами

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что упростил взаимодействие финансовых организаций с иностранными клиентами, позволив им заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации официальных документов.

"Финансовые организации смогут заключать договоры с банками-нерезидентами без легализации иностранных официальных документов, подтверждающих их статус", - сказано в пресс-релизе.

Таким образом, упрощается процедура открытия банковских счетов иностранным клиентам, поскольку облегчается порядок идентификации таких клиентов и взаимодействие с ними, отмечает ЦБ.

Легализация документов, подтверждающих статус иностранных юридических лиц и структур без образования юридического лица, будет необходима только в том случае, если у финансовой организации возникнут сомнения в их достоверности или точности.

Легализация также может потребоваться, если будут подозрения, что клиент заключает договор для проведения операций по отмыванию незаконных доходов или финансированию терроризма.

Как сообщалось, регулятор сейчас работает над несколькими вариантами удаленной идентификации нерезидентов. Один из них - возможность для российских банков по договору поручать идентификацию нерезидентов иностранной финансовой организации. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце марта, ЦБ надеется на его рассмотрение в весеннюю сессию, которая продлится до 30 июля.

Среди других вариантов идентификации - выделение соответствующего сегмента в Единой биометрической системе, а также видеоидентификация. "Рассматриваются разные варианты, в том числе и видео с возможностью фиксации документов одновременно", - говорил зампред ЦБ Алексей Гузнов журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.