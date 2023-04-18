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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

Квартальная чистая прибыль Ericsson упала почти вдвое

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистая прибыль шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сократилась почти в два раза, однако оказалась лучше ожиданий рынка.

В январе-марте чистая прибыль компании составила 1,52 млрд шведских крон ($146,9 млн) против 2,94 млрд крон годом ранее.

Квартальная выручка Ericsson выросла на 14%, до 62,55 млрд крон.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистую прибыль в первом квартале на уровне 1,44 млрд крон, выручку - 60,95 млрд крон.

Продажи в ключевом для компании сегменте телекоммуникационного оборудования увеличились на 4%, в сегменте облачных вычислений и услуг - на 11%.

Активный рост выручки в Юго-Восточной Азии и Индии (более чем вдвое) компенсировал умеренное сокращение продаж в других регионах.

Показатель EBIT в минувшем квартале упал на 36%, до 3 млрд крон, показатель EBITDA - на 22%, до 3,8 млрд крон. Валовая рентабельность сократилась до 38,6% с 42,3% годом ранее.

Капитализация Ericsson с начала года увеличилась на 2,5%, до 209 млрд крон.

Ericsson Швеция
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