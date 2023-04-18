Аналитики ЦБ отметили, что ВВП РФ сохраняет динамику, близкую ко II полугодию

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Российская экономика, согласно оперативным данным, продолжает показывать ту же динамику, что была достигнута во второй половине прошлого года и позволила избежать сильного падения ВВП по итогам 2022 года после провального II квартала, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

"Статистические показатели подтвердили, что в феврале происходил уверенный рост экономической активности. Судя по оперативным и опросным показателям, в марте он продолжился. Увеличился потребительский спрос, подпитываемый повышением трудовых доходов", - говорится в документе.

Уверенное расширение деловой активности, судя по данным оперативной статистики, продолжалось в течение всего I квартала, и рост ВВП в начале 2023 г. "может оказаться сопоставимым с темпами второго полугодия 2022 г.", отмечают аналитики ЦБ. Основной вклад в рост активности внес внутренний спрос, экспортный оставался ограниченным, сказано в докладе.

Выпуск в инвестиционных отраслях продолжил расти, внося основной вклад в восстановление обрабатывающей промышленности. "Это связано с активным импортозамещением после ухода с рынка зарубежных поставщиков, а также с ростом спроса со стороны государства", - пишут аналитики ЦБ. При этом ограниченная доступность зарубежного оборудования из недружественных стран (в том числе в связи с их усилиями по перекрытию альтернативных каналов поставок через дружественные страны) в текущей ситуации может ограничивать инвестиционные планы компаний в некоторых отраслях, где затруднен переход на оборудование из дружественных стран или продукцию внутренних производителей, предупреждают авторы доклада.

В феврале появились признаки оживления спроса со стороны смежных отраслей и конечного потребителя. Динамику выпуска промежуточных отраслей поддержало производство металлургической продукции, потребность в которой возросла из-за активизации жилого и инфраструктурного строительства, пишут аналитики.

Производственные планы предприятий расширяются, что приводит к дальнейшему росту занятости во многих отраслях, это происходит в ожидании дальнейшего увеличения спроса за счет новых клиентов на фоне ухода иностранных поставщиков и потребности в импортозамещении, сказано в докладе. Решение о добровольном сокращении добычи нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки и продление его действия до конца года окажет сдерживающее влияние на активность в добыче полезных ископаемых и смежных отраслях в ближайшие месяцы.

Выпуск группы потребительских отраслей оставался стабильным, при этом постепенное расширение потребспроса на фоне роста доходов и снижения уровня безработицы уже в ближайшие кварталы может стимулировать переход сегмента к росту, говорится в документе. "Одновременно с этим будет продолжаться восстановление импорта за счет увеличения поставок потребительских товаров из дружественных стран. При этом у нас есть основания полагать, что значительное изменение структуры предложения потребительских товаров из-за переключения на иностранных поставщиков из дружественных стран или российских производителей, начавшееся в прошлом году, могло привести к переоценке глубины спада потребительского спроса и недооценке скорости его восстановления", - пишут аналитики ЦБ.

Минэкономразвития РФ на прошлой неделе улучшило ожидания по динамике российской экономики на 2023 год: теперь ведомство прогнозирует рост ВВП на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%). Действующий прогноз ЦБ сделан в феврале, он предусматривает диапазон от снижения ВВП на 1% до роста на 1%. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке 28 апреля. Динамика ВВП, судя по данным за первый квартал, ближе к "оптимистичной" части диапазона прогноза ЦБ, заявил ранее во вторник зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Первый квартал, те оперативные данные, которые мы имеем, указывают на то, что в целом ситуация складывается, скорее, в более оптимистичной части этого диапазона", - сказал Заботкин.

По оценке Минэкономразвития, в феврале 2023 года сокращение ВВП РФ в годовом выражении составило 2,8% после 2,9% в январе (эти месяцы прошлого года еще отражали картину до введения жестких санкций против России из-за конфликта на Украине).

Падение ВВП РФ в 2022 г Росстат оценил в 2,1%.