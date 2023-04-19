В правительство не поступали документы о покупке "Мегафона" "Ростелекомом"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Документы, связанные с возможной сделкой по приобретению "Ростелекомом" сотового оператора "Мегафон", не поступали в правительство и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), сообщил "Интерфаксу" источник в правительственных кругах.

"В правительство никаких документов не заходило, в ФАС тоже", - сказал собеседник агентства.

30 января "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщил, что "Ростелеком" интересуется покупкой "Мегафона" у холдинга USM. Он запросил у правительства разрешение на сделку. Стороны не комментировали эту информацию.

В 2022 году "Мегафон" начал скупать у USM компании, связанные с телекоммуникациями. Источники издания говорили, что это может быть подготовкой к продаже оператора.

Источник на телеком-рынке не исключил в беседе с "Интерфаксом", что если сделка все же будет согласована, может потребоваться указ президента, как это было при покупке "Ростелекомом" сотового оператора Tele2.

"По крайне мере, по Tele2 был, например, отдельный указ. Поэтому если государство сочтет, что потребуется какое-то отдельное регулирование деятельности "Ростелекома", то такие действия будут предприняты", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что госоператор ведет консультации с ФАС "по подходу ведомства к большим рынкам".

"Ростелеком" стал владельцем 100% Tele2 в 2020 году. До сделки, в октябре 2019 года, президент Владимир Путин подписал указ, которым одобрялось проведение допэмиссии акций "Ростелекома" в пользу ВТБ в рамках сделки, а также устанавливалось, что доля государства в капитале "Ростелекома" по итогам не должна быть ниже 33,2%. После завершения всех этапов сделки новым указом эта доля была уточнена - 38,2%.

Ранее в апреле "Мегафон" попал под санкции США вместе с рядом других компаний группы USM Алишера Усманова и партнеров. Сразу после объявления о санкциях Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) опубликовало генеральную лицензию, которая разрешает оператору оказывать телекоммуникационные услуги, а также экспорт, реэкспорт, продажу или поставки из США или американскими лицами услуг, ПО, аппаратных средств или технологий для оказания услуг связи через интернет.

Сейчас "Мегафон" принадлежит структурам холдинга USM Алишера Усманова: 50% - у ООО "ЮэСэМ Телеком", еще 50% - у ООО "АФ Телеком Холдинг".