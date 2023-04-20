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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Титов попросил правительство разрешить перевозки из Калининграда по РФ без доплаты за фуры

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой разрешить автоперевозчикам из Калининградской области использовать грузовики, помещенные под особую таможенную процедуру свободной таможенной зоны (СТЗ), для рейсов по всей территории страны.

"Положение у этих бизнесменов абсолютно критическое, поэтому я надеюсь, что правительство сможет пойти им навстречу", - говорит Титов, слова которого приводит его пресс-служба.

В обращении бизнес-омбудсмен отмечает, что серьезные проблемы у автоперевозчиков из Калининградской области возникли с апреля 2022 года, когда таможенные службы стран Евросоюза, ссылаясь на санкции, прекратили допуск автотранспорта, зарегистрированного в РФ и в Белоруссии, за исключением отдельных случаев перевозок.

"В одночасье транспортные компании из Калининградской области лишились очень большого сегмента рынка. Альтернативой для них могли бы стать перевозки внутри России, а также за рубеж в иные страны (помимо Евросоюза), однако в условиях СТЗ на использование автотранспорта накладываются определенные ограничения", - отмечает Титов.

Уполномоченный по защите предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова со своей стороны пояснила, что в регионе насчитывается примерно 1,3 тыс. предприятий, занимавшихся международными автоперевозками, а совокупный парк по приблизительным расчетам составляет около 8 тыс. фур.

"По данным самих перевозчиков, примерно три тысячи из них - "областные", то есть фактически без права рейсов внутри России. Их владельцы попали в ловушку: в ЕС нельзя, в Россию теоретически можно, но для перевозок по стране без ограничений - это слишком дорого с учетом необходимости доплаты таможенных платежей. В итоге многие из них фактически остались без работы. Речь идет именно о поддержке существующего бизнеса, о сохранении занятости отрасли в критической ситуации, обусловленной географическими особенности области", - отмечает Нижегородцева.

В своем обращении Титов предлагает правительству до 1 июня 2024 года отменить для автомобилей, прошедших специальную таможенную процедуру в Калининградской области, санкции по статье 16.19 КоАП РФ ("Несоблюдение таможенной процедуры"). По мнению уполномоченного, такая мера поможет предпринимателям избежать разорения.

По данным Титова, в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, которая объединяет преимущественно крупных игроков, выразили солидарность и предложили разрешить калининградским "областным" автомобилям рейсы по остальной части России, но не на условиях моратория, а через механизм выплаты пошлины, налога и утилизационного сбора в минимально допустимом размере.

Калининград Борис Титов
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