VEON в рамках пут-опциона выкупит у держателей во внешнем контуре евробонды-2023 на $459,1 млн

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON в рамках пут-опциона выкупит у инвесторов евробонды двух выпусков с погашением в 2023 году общим номинальным объемом $459,1 млн.

Как сообщила компания, к выкупу приняты еврооблигации с погашением в октябре 2023 года на $165,4 млн и еврооблигации с погашением в декабре 2023 года на $293,7 млн. Расчеты с инвесторами запланированы на 26 апреля.

После выкупа в обращении останутся евробонды компании с погашением в октябре 2023 года на $363,9 млн и евробонды с погашением в декабре 2023 года на $406,3 млн.

Ранее VEON сообщал, что цена выкупа в рамках опциона составляет 102% от номинала плюс накопленный купонный доход. Правом на предъявление евробондов к выкупу инвесторы могли воспользоваться в период с 5 по 19 апреля включительно. Предложение было предназначено для держателей еврооблигаций компании в иностранной инфраструктуре (Euroclear, Clearstream, DTC).

В конце ноября 2022 года VEON предложил держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций-2023 перенести срок их погашения на 8 месяцев, чтобы получить возможность провести корпоративную реструктуризацию. Предложения предполагали, что еврооблигации с погашением в феврале 2023 года будут гаситься в октябре, а еврооблигации с погашением в апреле 2023 года - в декабре 2023 года. Изменение сроков погашения евробондов, в частности, даст VEON время на завершение сделки по продаже российской "дочки", "Вымпелкома", поясняла компания. Кроме того, VEON включил в предложение возможность выкупа евробондов обоих выпусков.

Держатели евробондов согласовали представленные изменения, затем схема была одобрена судом Лондона. VEON также сообщал, что получил все необходимые лицензии от регуляторов на проведение реструктуризации выпусков.