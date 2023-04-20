Brent подешевела до $81,2 за баррель

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение вечером в четверг на опасениях глобальной рецессии и укреплении курса доллара.

К 17:37 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,92 (2,31%) - до $81,2 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,9 (2,4%) - до $77,27 за баррель.

Накануне обе марки подешевели примерно на 2%.

Негативным фактором для рынка нефти стал обнародованный накануне региональный обзор Beige Book, который публикует Федеральная резервная система.

Отчет указал на то, что экономическая активность в США в конце марта - начале апреля практически не росла. Федеральные резервные банки (ФРБ) девяти округов сообщили либо о незначительном повышении общей активности, либо о полном отсутствии роста, еще три - о сдержанном подъеме.

Тем временем ФРС зафиксировала общее снижение кредитования и спроса на кредиты со стороны физических и юридических лиц. Падение было особенно выраженным в округе Сан-Франциско, где был зарегистрирован рухнувший Silicon Valley Bank.

Поддержку рынку не оказали даже свежие данные об изменении резервов топлива в США.

Запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,58 млн баррелей, сообщило министерство энергетики в среду. Эксперты S&P Global Commodity Insights ожидали сокращения всего на 400 тысяч баррелей. При этом запасы бензина выросли на 1,3 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 355 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,6 млн баррелей, второго - на 600 тысяч баррелей.

"Цены на нефть снижаются из-за опасений по поводу спроса, - написал стратег Saxo Bank Оле Хансен. - Еженедельный отчет о запасах в США в целом был позитивным, однако недостаточно позитивным для изменения негативного настроя".