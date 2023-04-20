Опрошенные ЦБ аналитики улучшили прогноз по ВВП РФ на 2023 год

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ВВП РФ в 2023 году может снизиться на 0,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (проводился 14-18 апреля).

По сравнению с опросом в марте прогноз по снижению ВВП улучшился: тогда экономисты прогнозировали падение экономики в 2023 году на 1,1%.

Аналитики также немного скорректировали прогноз по инфляции на 2023 год, теперь эксперты ждут ее на уровне 5,9%, тогда как в марте прогнозировали на уровне 6%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 22 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Минэкономразвития РФ на прошлой неделе улучшило ожидания по динамике российской экономики на 2023 год, прогнозирует рост ВВП на 1,2% (предыдущий прогноз от сентября 2022 года предусматривал снижение на 0,8%).

Февральский прогноз Банка России предполагает динамику ВВП на 2023 год от снижения на 1% до роста на 1%. Судя по данным за первый квартал 2023 года, динамика ВВП складывается ближе к "оптимистичной" части диапазона этого прогноза, заявил на этой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. Обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз Банк России опубликует по итогам опорного заседания совета директоров по ключевой ставке, 28 апреля.

Прогнозы аналитиков, опрошенных ЦБ, по динамике российской экономики на 2024 и 2025 годы не изменились - рост на 1,5% в год.

Сохранились и прогнозы по инфляции: в 2024 году экономисты по-прежнему ждут ее на уровне 4,1%, в 2025 году - 4%.