"Коммерсантъ" сообщил, что Continental договорился с S8 Capital о продаже завода в Калуге

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Концерн Continental AG, владеющий шинным заводом в Калуге, подписал соглашение с АО "Промышленные активы С8" о продаже доли в российском дистрибьюторе "Континентал Тайрс Рус", сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственный источник.

Сообщается, что "судя по всему", аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей.

По данным газеты, АО "Промышленные активы С8" связано с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.

В отчете Continental говорилось, что российское подразделение компании в 2022 году получило чистую прибыль в 1,1 млрд рублей.

В отчете ООО "Континентал Тайрс Рус" было сказано, что в 2022 году компания снизила выручку на 40,8% - до 9,846 млрд рублей. Чистая выручка при этом сократилась на 62,6% - до 415,264 млн рублей.

Ранее генеральный директор Continental Николай Сетцер говорил журналистам в Ганновере, что предприятие продолжает "стремиться к контролируемому уходу с российского рынка". 2022 год был для компании сложным, так как из-за политических событий выросли цены на сырье, полуфабрикаты, энергоносители и логистику.

Как сообщалось ранее, в минувшем году шинный завод Continental в Калуге в начале марта ушел в простой, затем с начала апреля до конца июня предприятие возобновляло производство в целях пополнения запасов готовой продукции, но позже снова ушло в простой и возобновило работу в августе.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва" в Калуге. Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Завод производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма.

S8 Capital - многопрофильный российский холдинг, специализирующийся на создании и развитии высокотехнологичных продуктов и сервисов, сообщает сайт группы. Группа компаний работает на рынке c 1993 года, реализует проекты в финансовом секторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и цифровых медиа.