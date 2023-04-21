Калужский завод Continental сократил годовую чистую прибыль на треть
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Континентал Калуга" (входит в германский концерн Continental AG) по итогам 2022 года получило 1,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 34,5% меньше по сравнению с 2021 годом, говорится в отчете компании.
Выручка завода уменьшилась в 2,4 раза - до 5,409 млрд рублей. Себестоимость при этом сокращалась меньшими темпами - на 42,3%, до 5,062 млрд рублей. В результате валовая прибыль рухнула почти в 12 раз - до 346,482 млн рублей, а вместо прибыли от продаж компания получила убыток в 321,632 млн рублей.
Одновременно прочие доходы компании увеличились в 5,44 раза - до 2,43 млрд рублей, за счет чего она вышла по итогам в прибыль.
Основные финпоказатели ООО "Континентал Калуга" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2022г
|2021г
|динамика
|Выручка от продаж
|5 408 721
|12 869 235
|-2,38 раза
|Себестоимость продаж
|5 062 239
|8 765 489
|-42,25%
|Валовая прибыль
|346 482
|4 103 746
|-11,84 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|(321 632)
|2 509 967
|Прибыль до налогообложения
|1 143 361
|2 120 064
|-1,85 раза
|Чистая прибыль
|1 106 020
|1 688 257
|-34,5%
Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 2,08 млрд рублей до 1,543 млрд рублей, дебиторская - с 1,551 млрд рублей до 848,043 млн рублей.
Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва". Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма.
В 2022 году шинный завод Continental в Калуге в начале марта ушел в простой, затем с апреля до конца июня возобновлял производство в целях пополнения запасов готовой продукции, но позже снова простаивал до начала августа.
По информации "Коммерсанта", концерн Continental AG договорился с АО "Промышленные активы С8" о продаже доли в российском дистрибьюторе "Континентал Тайрс Рус". Отмечается, что, "судя по всему", аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей. По информации издания, АО "Промышленные активы С8" связано с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.