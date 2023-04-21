Калужский завод Continental сократил годовую чистую прибыль на треть

Выручка завода уменьшилась в 2,4 раза - до 5,409 млрд рублей. Себестоимость при этом сокращалась меньшими темпами - на 42,3%, до 5,062 млрд рублей. В результате валовая прибыль рухнула почти в 12 раз - до 346,482 млн рублей, а вместо прибыли от продаж компания получила убыток в 321,632 млн рублей.

Одновременно прочие доходы компании увеличились в 5,44 раза - до 2,43 млрд рублей, за счет чего она вышла по итогам в прибыль.

Основные финпоказатели ООО "Континентал Калуга" (в тыс. рублей):

Показатель 2022г 2021г динамика Выручка от продаж 5 408 721 12 869 235 -2,38 раза Себестоимость продаж 5 062 239 8 765 489 -42,25% Валовая прибыль 346 482 4 103 746 -11,84 раза Прибыль (убыток) от продаж (321 632) 2 509 967 Прибыль до налогообложения 1 143 361 2 120 064 -1,85 раза Чистая прибыль 1 106 020 1 688 257 -34,5%

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 2,08 млрд рублей до 1,543 млрд рублей, дебиторская - с 1,551 млрд рублей до 848,043 млн рублей.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва". Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма.

В 2022 году шинный завод Continental в Калуге в начале марта ушел в простой, затем с апреля до конца июня возобновлял производство в целях пополнения запасов готовой продукции, но позже снова простаивал до начала августа.

По информации "Коммерсанта", концерн Continental AG договорился с АО "Промышленные активы С8" о продаже доли в российском дистрибьюторе "Континентал Тайрс Рус". Отмечается, что, "судя по всему", аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей. По информации издания, АО "Промышленные активы С8" связано с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.