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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Калужский завод Continental сократил годовую чистую прибыль на треть

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Континентал Калуга" (входит в германский концерн Continental AG) по итогам 2022 года получило 1,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 34,5% меньше по сравнению с 2021 годом, говорится в отчете компании.

Выручка завода уменьшилась в 2,4 раза - до 5,409 млрд рублей. Себестоимость при этом сокращалась меньшими темпами - на 42,3%, до 5,062 млрд рублей. В результате валовая прибыль рухнула почти в 12 раз - до 346,482 млн рублей, а вместо прибыли от продаж компания получила убыток в 321,632 млн рублей.

Одновременно прочие доходы компании увеличились в 5,44 раза - до 2,43 млрд рублей, за счет чего она вышла по итогам в прибыль.

Основные финпоказатели ООО "Континентал Калуга" (в тыс. рублей):

Показатель 2022г 2021г динамика
Выручка от продаж 5 408 721 12 869 235 -2,38 раза
Себестоимость продаж 5 062 239 8 765 489 -42,25%
Валовая прибыль 346 482 4 103 746 -11,84 раза
Прибыль (убыток) от продаж (321 632) 2 509 967
Прибыль до налогообложения 1 143 361 2 120 064 -1,85 раза
Чистая прибыль 1 106 020 1 688 257 -34,5%

Кредиторская задолженность предприятия за год сократилась с 2,08 млрд рублей до 1,543 млрд рублей, дебиторская - с 1,551 млрд рублей до 848,043 млн рублей.

Завод "Континентал Калуга" был введен в эксплуатацию в 2013 году в индустриальном парке "Росва". Объем инвестиций в проект составил 240 млн евро. Производит шины брендов Continental, Gislaved и Matador размером от 13 до 21 дюйма.

В 2022 году шинный завод Continental в Калуге в начале марта ушел в простой, затем с апреля до конца июня возобновлял производство в целях пополнения запасов готовой продукции, но позже снова простаивал до начала августа.

По информации "Коммерсанта", концерн Continental AG договорился с АО "Промышленные активы С8" о продаже доли в российском дистрибьюторе "Континентал Тайрс Рус". Отмечается, что, "судя по всему", аналогичная сделка была заключена и по заводу шин, сейчас обе ожидают одобрения властей. По информации издания, АО "Промышленные активы С8" связано с S8 Capital Армена Саркисяна, занимающейся гослотереями.

Continental Калуга Германия S8 Capital
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