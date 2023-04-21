Источник сообщил, что под сделку "Яндекса" с Uber вводилось ограничение на покупку валюты

Вводился дневной лимит в $150 млн в сутки

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Российские власти, выдавая "Яндексу" разрешение на выкуп у партнера по СП - Uber - остававшейся у него доли за $702,5 млн, ограничили покупку валюты для оплаты сделки на российском валютном рынке суммой $150 млн в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Следовательно, покупки валюты необходимо было "размазать" не менее чем на пять торговых сессий.

Эта сделка была одобрена подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на заседании 21 февраля, сказал собеседник агентства. Условие об ограничении дневных покупок валюты адресовано ООО "Яндекс.Технологии".

21 апреля "Яндекс" объявил, что уже выкупил у Uber Inc. 28,98% в их совместном предприятии MLU B.V. В результате сделки "Яндекс" стал единственным владельцем группы компаний "Яндекс Такси".

В "Яндексе" отказались комментировать вопрос об ограничениях, наложенных подкомиссией.

Дневной лимит в $150 млн - стандартный для таких случаев. Так, когда в минувшем декабре подкомиссия разрешила "Норильскому никелю" досрочно погасить долг перед UniCredit на сумму чуть больше $500 млн, она также прописала обязательство покупать валюту для выплат на российском рынке в сумме не более $150 млн в сутки.

Сейчас власти обсуждают введение общего лимита для сделок "на выход", чтобы снизить риски волатильности на валютном рынке. "В целом это может быть некой плавающей величиной, которая зависит от конъюнктуры на валютном рынке", - комментировала ранее на этой неделе рассматриваемый механизм пресс-служба Минфина.