"РусГидро" в I квартале снизила производство электроэнергии на 2,8%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в I квартале 2023 года снизило производство электроэнергии с учетом Богучанской ГЭС (находится в паритетном СП с ОК "РусАл") на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 33,4 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Выработка ГЭС и ГАЭС компании составила 24,2 млрд кВт.ч (-3,8%).

Снижение выработки ГЭС и ГАЭС в I квартале обусловлено аномально низкой водностью в бассейне Енисея и низким заполнением к концу 2022 года водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС, говорится в сообщении "РусГидро".

В компании отмечают, что прогноз Гидрометцентра России на II квартал носит благоприятный характер: на Волжско-Камском каскаде, Северном Кавказе и Дальнем Востоке приток воды ожидается близким к норме, в водохранилища на сибирских реках - в основном близким к норме.

Производство электроэнергии на дальневосточных ТЭС "РусГидро" осталось на уровне прошлого года - 9,1 млрд кВт.ч (+0,1%). Отпуск тепловой энергии составил 12,5 млн Гкал (+2,3%).

Выработка на ветровых, солнечных и геотермальных электростанциях выросла на 4,2%, до 0,12 млрд кВт.ч.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 г. - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".