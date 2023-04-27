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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

"РусГидро" увеличила EBITDA по РСБУ в I квартале на 8%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Показатель EBITDA компании ПАО "РусГидро" по итогам работы в январе-марте составил 29,5 млрд руб., что на 8% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщила компания.

Как отмечалось в ее отчетности, чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в январе-марте составила 17,62 млрд руб., это на 2,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

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Выручка компании за период увеличилась на 11,6%, до 54,7 млрд руб., себестоимость продаж - на 13%, до 28,5 млрд руб. В своем сообщении компания поясняет, что выручка без учета надбавки к цене на мощность составила 45,1 млрд руб. (+13% к аналогичному показателю первого квартала 2022 года). Повышение себестоимости в "РусГидро" связывают с "увеличением расходов на покупную электроэнергию и мощность (с соответствующим увеличением выручки), расходов на налог на имущество и расходов на индексацию оплаты труда промышленно-производственному персонала".

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро
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