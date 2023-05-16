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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Боррель призвал ЕС не допускать ввоз индийских нефтепродуктов из российской нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора, заявил Financial Times высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, Брюссель осведомлен о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, а затем перерабатывают ее в топливо для продажи в Европе. При этом он впервые сказал, что ЕС должен принять меры для прекращения этого.

"Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала СВО на Украине. Индийские НПЗ получают большую прибыль, покупая нефть со значительной скидкой и продавая нефтепродукты по полной цене в Европу. Такая торговля является законной с точки зрения санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против России были введены более жесткие санкции, поскольку нынешняя ситуация позволяет Москве по-прежнему получать значительные суммы от продажи нефти - самой большой составляющей бюджета страны, отмечается в статье.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. И если благодаря нашему потолку цен на нефть Индия может покупать ее намного дешевле, то чем меньше денег получит Россия, тем лучше, - сказал Боррель. - Но если Индия использует это для того, чтобы быть центром, где перерабатывается российская нефть, и продавать нам нефтепродукты, мы должны действовать".

Существующие санкции, в том числе в отношении Ирана и Венесуэлы, в целом признают, что после переработки нефть больше не определяется как полученная из страны, в которой она была добыта. Индийские НПЗ, например, используют для переработки нефть из разных стран, включая Россию, что затрудняет определение точного происхождения отдельного барреля дизельного топлива или бензина.

Жозеп Боррель Индия Евросоюз
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