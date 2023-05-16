Боррель призвал ЕС не допускать ввоз индийских нефтепродуктов из российской нефти

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз должен принять меры против перепродажи Индией российской нефти после ее переработки, в том числе в дизтопливо, на фоне ужесточения санкций против российского энергетического сектора, заявил Financial Times высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, Брюссель осведомлен о том, что индийские нефтеперерабатывающие заводы покупают большие объемы российской нефти, а затем перерабатывают ее в топливо для продажи в Европе. При этом он впервые сказал, что ЕС должен принять меры для прекращения этого.

"Если дизельное топливо или бензин поступает в Европу из Индии и производится из российской нефти, это, безусловно, является обходом санкций, и государства-члены должны принять меры", - сказал Боррель.

Индия стала одним из крупнейших покупателей российской нефти после начала СВО на Украине. Индийские НПЗ получают большую прибыль, покупая нефть со значительной скидкой и продавая нефтепродукты по полной цене в Европу. Такая торговля является законной с точки зрения санкций ЕС, но подвергается критике со стороны тех, кто хочет, чтобы против России были введены более жесткие санкции, поскольку нынешняя ситуация позволяет Москве по-прежнему получать значительные суммы от продажи нефти - самой большой составляющей бюджета страны, отмечается в статье.

"То, что Индия покупает российскую нефть, это нормально. И если благодаря нашему потолку цен на нефть Индия может покупать ее намного дешевле, то чем меньше денег получит Россия, тем лучше, - сказал Боррель. - Но если Индия использует это для того, чтобы быть центром, где перерабатывается российская нефть, и продавать нам нефтепродукты, мы должны действовать".

Существующие санкции, в том числе в отношении Ирана и Венесуэлы, в целом признают, что после переработки нефть больше не определяется как полученная из страны, в которой она была добыта. Индийские НПЗ, например, используют для переработки нефть из разных стран, включая Россию, что затрудняет определение точного происхождения отдельного барреля дизельного топлива или бензина.