Число заявок на пособие по безработице в США превысило прогноз

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 13 тысяч - до 242 тысяч человек, сообщило Министерство труда США.

По пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составило 229 тысяч, а не 230 тысяч, как сообщалось прежде.

Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 240 тысяч с объявленного ранее показателя прошлой недели.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, вырос на 3,5 тысячи - до 239,25 тысячи.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 22 апреля, сократилось до 1,805 млн по сравнению с пересмотренными 1,843 млн в предшествующую неделю.

Эксперты в среднем ожидали повышения на 7 тысяч с объявленного ранее уровня - до 1,865 млн.