Чистая прибыль "Федеральной грузовой компании" по РСБУ выросла в 2022 году в 6,5 раза

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) по РСБУ выросла в 2022 году в 6,5 раза, до 41,3 млрд руб. с 6,4 млрд руб. за 2021 г., сказано в отчетности компании.

Выручка компании увеличилась за отчетный период в 1,4 раза - до 99,3 млрд руб., себестоимость продаж снизилась на 27,1% и составила 43,3 млрд руб., валовая прибыль возросла в пять раз, превысив 56 млрд руб., прибыль от продаж составила 50,9 млрд руб., что в восемь раз выше показателя 2021 г.

"Федеральная грузовая компания" - один из крупнейших грузовых ж/д операторов в РФ (использующий, в том числе полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны). ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка РЖД. В активе компании 126,3 тыс. единиц подвижного состава.