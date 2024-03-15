"Федеральная грузовая компания" сменит гендиректора

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) назначил бывшего заместителя начальника центра фирменного транспортного обслуживания - филиала ОАО "РЖД" по транспортному обслуживанию – Андрея Дреничева новым генеральным директором, сообщила компания.

Дреничев вступает в должность с 15 марта и сменит на этом посту Виктора Вороновича, руководившего ФГК более 5 лет.

Воронович покидает компанию по собственной инициативе, сообщает ФГК.

"Федеральная грузовая компания" – один из крупнейших грузовых ж/д операторов в РФ (использующий в том числе полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны). ФГК была создана в ходе реформы железнодорожного транспорта страны на базе парка ОАО "РЖД". В активе компании 132,7 тыс. единиц подвижного состава.