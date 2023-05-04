Brent торгуется у $72,6 за баррель

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти замедлили рост днем в четверг. Трейдеры оценивают перспективы спроса и денежно-кредитную политику (ДКП) центробанков.

К 13:14 по Москве июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,3 (0,41%), до $72,63 баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,02 (0,03%), до $68,62 за баррель.

Накануне Федеральная резервная система США повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 5-5,25% годовых.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также, скорее всего, повысит ставки, отмечает Trading Economics. Итоги его майского заседания будут опубликованы сегодня в 15:15 по Москве.

"Опасения в отношении спроса на энергоресурсы, скорее всего, усилятся, учитывая признаки ослабления американского рынка труда и очередное повышение ставок ФРС США", - пишут аналитики Zaner.

Поддержку котировкам оказывают покупки на "дне" и ослабление американского доллара, а также сильная отчетность Shell.

Британо-нидерландская нефтегазовая компания увеличила чистую прибыль в первом квартале 2023 года на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Объем добычи жидких углеводородов почти не изменился и составил 1,34 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Morgan Stanley понизил прогноз цены Brent и теперь ожидает, что к концу года она составит $75 за баррель.