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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Производительность труда в США в I квартале упала на 2,1%, слабее прогноза

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в первом квартале упала на 2,1%, согласно окончательным данным министерства труда страны.

Тем временем стоимость рабочей силы подскочила на 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение первого показателя на 2,5% и повышение второго на 6%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на уменьшение производительности труда на 2,7% и рост стоимости рабочей силы на 6,3%.

В годовом выражении производительность труда снизилась на 0,8%. Показатель опускается пять кварталов подряд впервые за всю историю подсчетов, с первого квартала 1948 года.

Согласно пересмотренным данным за четвертый квартал, в октябре-декабре 2022 года стоимость рабочей силы сократилась на 2,2%, тогда как ранее сообщалось о росте показателя на 3,3%. Оценка темпов подъема производительности труда осталась на уровне 1,6%.

Производство товаров и услуг в январе-марте выросло на 0,5%, тогда как количество отработанных часов увеличилось на 2,6%.

Размер почасовой оплаты труда американцев увеличился на 2,1% к предыдущему кварталу и на 3% относительно января-марта 2022 года.

Экономисты внимательно отслеживают данные о стоимости рабочей силы в США, поскольку рост зарплат является ключевым фактором усиления инфляции.

США
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