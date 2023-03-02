Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,7%, слабее прогноза

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Производительность труда в США в четвертом квартале увеличилась на 1,7%, свидетельствуют окончательные данные министерства труда страны.

Тем временем стоимость рабочей силы подскочила на 3,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост первого показателя на 2,6% и повышение второго на 1,6%, сообщает Trading Economics.

Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 3% и рост стоимости рабочей силы на 1,1%.