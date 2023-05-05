Оператор "Пулково" ищет генпроектировщика для II очереди аэропорта за 0,5 млрд рублей

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") объявило конкурс на выполнение проектно-изыскательных работ по II очереди аэропорта, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 511,134 млн рублей. В рамках контракта предусмотрено проектирование новой галереи, рулежной дорожки, пассажирских перронов и площадок противообледенительной обработки самолетов.

Заявки на участие принимаются по 12 мая, итоги будут подведены 18 мая.

В марте ВВСС объявили конкурс по выбору технического заказчика для проведения первого этапа реконструкции аэропорта "Пулково". В настоящее время закупка переведена на этап работы комиссии.

"Воздушные ворота северной столицы", АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года.

Допсоглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство второй очереди "Пулково". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат владельцы ВВСС, включая стратегического партнера города - группу ВТБ.

Инвестиции в рамках второго этапа расширения оцениваются в сумму более 40 млрд рублей. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин.

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание нового централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. В 2021 году компания и правительство Петербурга подписали соглашение, которое среди прочего предусматривает возможность продления срока концессии.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов России. Его пассажиропоток в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".