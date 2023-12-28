Строительство второй очереди "Пулково" может начаться до 2026 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Необходимость начать строительство II очереди петербургского аэропорта "Пулково" может возникнуть в ближайшие два года, сообщил на пресс-конференции вице-губернатор Петербурга Николай Линченко.

"Как вы знаете, проектирование по II части ("Пулково" - ИФ) уже действительно началось, есть определенные обязательства по грузопотоку, пассажиропотоку. Мы серьезным образом восстанавливаем турпоток: в 2022 году он составил 8,1 млн туристов, в текущем году на 1 декабря он уже был 9,3 млн человек - и это уже более 90% от максимального потока 2019 года. В ближайшие два года возникнет потребность и по ковенантам, в том числе в рамках концессионного соглашения, приступить к этапу непосредственно строительства II очереди", - сказал Линченко.

ООО "Воздушные ворота Северной столицы"(ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") , АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале 2023 года подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года.

Дополнительное соглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство II очереди "Пулково". По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат владельцы ВВСС, включая стратегического партнера города - группу ВТБ.

Инвестиции в рамках второго этапа расширения оцениваются в сумму более 40 млрд рублей. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин.

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. Соглашение, которое в том числе, предусматривало возможность продления срока концессии, компания заключила с Петербургом в 2021 году.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года прогнозируется увеличение пассажиропотока "Пулково" на 10%, до рекордных 20 млн человек. Базовый перевозчик аэропорта - авиакомпания "Россия".