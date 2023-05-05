Медиакомпания Warner Bros. Discovery завершила I кв. с чистым убытком хуже прогноза

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery завершила первый квартал с убытком хуже ожиданий, выручка также не оправдала прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-марте составил $1,069 млрд, или 44 цента в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в размере $456 млн, или 69 центов на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года.

Между тем скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) выросла до $2,611 млрд с $1,027 млрд.

Выручка увеличилась до $10,7 млрд против $3,159 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали чистый убыток компании на уровне 12 центов на акцию, EBITDA - $2,7 млрд, выручку - $10,8 млрд.

Число подписчиков сервисов Warner Bros. Discovery увеличилось на 1,5 млн по сравнению с четвертым кварталом и достигло 97,6 млн.

Котировки акций медиахолдинга падают на 5,9% в ходе предварительных торгов в пятницу. Капитализация компании с начала текущего года выросла на 30% (до $31,2 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 14,3%.

Warner Bros. Discovery была создана в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery Inc. Портфель компании объединяет более 100 хорошо узнаваемых и популярных во всем мире брендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.