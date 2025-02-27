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Warner Bros Discovery увеличила квартальный чистый убыток на 23%

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания Warner Bros. Discovery в четвертом квартале 2024 увеличила чистый убыток на 23%, однако дала хороший прогноз на 2025 год.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил $494 млн, или 20 центов в расчете на акцию, по сравнению с $400 млн, или 16 центов на акцию, годом ранее.

Выручка сократилась на 2,5% - до $10,027 млрд против $10,284 млрд годом ранее. В том числе рекламные доходы упали на 12% и составили $1,83 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали убыток компании на уровне 2 цента на акцию при выручке в $10,179 млрд.

Скорректированная EBITDA в минувшем квартале выросла на 10% и достигла $2,722 млрд.

Стриминговый бизнес зафиксировал подъем выручки в октябре-декабре на 5% - до $2,65 млрд. Число подписчиков по всему миру увеличилось до 116,9 млн по сравнению со 110,5 млн в третьем квартале и 97,7 млн годом ранее. Между тем выручка в расчете на подписчика снизилась до $7,44 c $7,84 в июле-сентябре и $7,94 в четвертом квартале 2023 года.

Компания ожидает роста количества подписчиков в течение 2025 года и планирует, что к концу 2026 года их число будет составлять не менее 150 млн.

Котировки акций Warner Bros Discovery на предварительных торгах в четверг растут на 4,4%. За последние три месяца рыночная стоимость компании снизилась на 1,2% (до $25,8 млрд), тогда как фондовый индекс Nasdaq Composite практически не изменился.

Warner Bros. Discovery была создана в 2021 году в результате слияния WarnerMedia (медиаподразделения AT&T) с Discovery. Компания владеет портфелем из свыше 100 популярных медиабрендов, включая HBO, Warner Bros., Discovery, DC Comics, CNN, Cartoon Network, HGTV, Food Network, TNT, TBS, Eurosport, TLC, Animal Planet и другие.

Warner Bros Discovery США
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