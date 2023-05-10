Brent подешевела до $76,52 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение днем в среду в преддверии публикации данных о запасах нефти и инфляции в США.

К 13:50 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,92 (1,19%) до $76,52 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,89 (1,21%), до $72,82 за баррель.

В 15:30 по Москве Минтруда США обнародует данные о динамике потребительских цен в апреле. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает, что инфляция в стране в прошлом месяце составила 5% в годовом выражении, как и в марте.

Динамика инфляции является ключевым показателем, за которым следят рынки, поскольку она играет важную роль в принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие признаки устойчивого ценового давления вкупе с вышедшими на прошлой неделе сильными данными по рынку труда могут дополнительно ослабить ожидания снижения ставок Федрезервом в краткосрочной перспективе, - пишет старший специалист по стратегии DailyFX Дэниел Дубровски. - Это может ухудшить перспективы спроса на нефть".

Участники рынка также ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 5 мая, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно на 1,6 млн баррелей. Минэнерго опубликует официальную статистику в среду в 17:30 по Москве. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), запасы выросли на 3,618 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры оценивают квартальный отчет Saudi Aramco. В январе-марте нефтяная компания снизила чистую прибыль на 19,2%, до $31,878 млрд, а средняя цена реализации нефти составляла $81 за баррель по сравнению с $97,7 за баррель годом ранее. Добыча углеводородов сократилась до 12,8 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (бнэ/с) с 13,6 млн бнэ/с в 2022 году.