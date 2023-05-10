Чистая прибыль сланцевого производителя Occidental Petroleum в I кв. упала в 4,8 раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum сократил чистую прибыль в первом квартале 2023 года в 4,8 раза на фоне снижения цен на нефть.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила $983 млн, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с $4,68 млрд, или $4,65 на акцию годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов снизилась до $1,09 на акцию с $2,12 на акцию, оказавшись хуже среднего прогноза опрошенных FactSet экспертов на уровне $1,24 на акцию.

Квартальная выручка Occidental уменьшилась на 14%, до $7,23 млрд при консенсус-прогнозе аналитиков в $7,46 млрд.

Средняя цена реализации нефти в январе-марте составила $74,22 за баррель, что на 19% ниже, чем в первом квартале прошлого года и на 11% ниже уровня предыдущего квартала.

Выручка компании от продажи нефти и газа в первом квартале сократилась до $5,3 млрд с $6,1 млрд годом ранее, от продажи продуктов нефтехимии - до $1,41 млрд с $1,68 млрд.

Совокупный объем добычи углеводородов составил 1,22 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки (б.н.э./сут.) по сравнению с 1,079 млн б.н.э./сут. годом ранее и 1,227 млн б.н.э./сут. в четвертом квартале 2022 года.

В Occidental ожидают, что по итогам всего текущего года этот показатель составит 1,195 млн б.н.э./сут.

В минувшем квартале компания выкупила собственные акции на сумму $752 млн.

Акции Occidental подешевели на 1,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость опустилась на 6,4%.