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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:19

Дефицит бюджета США за семь месяцев финансового года вырос в 2,6 раза

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Профицит госбюджета США в апреле составил $176,181 млрд, что на 43% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($308,215 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета упали более чем на 26% - до $638,52 млрд. Расходы уменьшились на 16,8% и составили $462,34 млрд.

Между тем за семь месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $924,523 млрд.

Объем поступлений в бюджет США с начала текущего финансового года сократился на 10%, составив $2,687 трлн.

При этом расходы выросли на 7,9% и достигли $3,611 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу подскочили на 31% (до $460,3 млрд) из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.

Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 финансового года сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 финансового года. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 финансовом году.

США
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