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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Производитель растительного мяса Beyond Meat сократил квартальный убыток в 1,8 раза,

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель растительных заменителей мяса Beyond Meat во втором квартале 2023 финансового года (завершился 2 июля) сократил чистый убыток в 1,8 раза, но его выручка упала на 30,5% и не оправдала ожиданий рынка.

Чистый убыток компании в отчетный период составил $53,5 млн, или $0,83 в расчете на акцию, по сравнению с $97,1 млн, или $1,53 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка уменьшилась до $102,149 млн с $147,04 млн годом ранее. При этом продажи в объемном выражении сократились на 23,9%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали чистый убыток компании на уровне $0,84 на акцию при выручке в $108,7 млн.

Beyond Meat прогнозирует, что по итогам всего 2023 фингода ее выручка будет находиться в диапазоне $360-380 млн, что на 9-14% ниже прошлогоднего показателя. Аналитики в среднем оценивали ее в $387,1 млн.

При этом компания больше не ожидает, что сможет выйти на положительный денежный поток от операций во втором полугодии 2023 года.

Котировки акций Beyond Meat на дополнительных торгах в понедельник упали почти на 12% после публикации отчетности. За последние три месяца рыночная стоимость компании выросла на 24,8% (до $1 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq прибавил 14,9%.

Beyond Meat США
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