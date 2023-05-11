RWE в I квартале вложила рекордные 5,4 млрд евро в "зеленый" рост

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года германская энергетическая компания RWE AG сократила чистую прибыль более чем на четверть в первом квартале, но увеличила скорректированный показатель. В отчетный период инвестиции компании в "зеленый рост" достигли рекордных 5,4 млрд евро.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила 1,6 млрд евро по сравнению с 2,17 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная чистая прибыль увеличилась до 1,67 млрд евро с 2 млн евро.

Скорректированная EBITDA повысилась до 2,8 млрд евро с 613 млн евро годом ранее, скорректированная EBIT - до 2,3 млрд евро с 251 млн евро.

Компания завершила период с чистым долгом в размере 5,7 млрд евро против чистых денежных средств на уровне 1,6 млрд евро на конец 2022 года.

Главный финансовый директор RWE Майкл Мюллер через пресс-службу заявил, что у компании достаточно финансовых ресурсов для дальнейших активных инвестиций в органический рост в этом году.

В первом квартале 2023 года RWE увеличила генерирующие мощности в сфере "зеленой" энергетики на 7 ГВт в годовом выражении, в том числе за счет покупки американской Con Edison Clean Energy. Инвестиции в "зеленый" рост достигли рекордных 5,4 млрд евро.

Расширение портфеля активов в сфере возобновляемой энергетики позволило RWE увеличить производство "зеленой" электроэнергии на 14%.

Скорректированная EBITDA подразделения в сфере офшорной ветроэнергетики в январе-марте повысилась до 473 млн евро с 420 млн евро годом ранее, подразделения, объединяющего наземные ветропарки и операции солнечной энергетики, - сократилась до 247 млн евро с 318 млн евро годом ранее.

Компания подтвердила прогноз на 2023 год, согласно которому ее скорректированная чистая прибыль составит 2,2-2,7 млрд евро, скорректированная EBITDA - 5,8-6,4 млрд евро.

Цель по дивидендам за 2023 год сохранена на уровне 1 евро на акцию.