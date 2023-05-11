Рубль завершил день умеренным снижением на фиксации прибыли после максимума более чем за месяц

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Доллар США, евро и юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов четверга, ранее в ходе сессии валюты снижались до минимальных значений более чем за месяц. Рубль подешевел к бивалютной корзине на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни.

Курс доллара США составил 76,9 руб. в 19:00, что на 84,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,09 руб., подорожав на 54,75 копейки. Ранее евро опускался ниже 83 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,98 копейки - до 80,14 рубля. Курс китайского юаня вырос на 8,7 копейки - до 11,04 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил день умеренным снижением в основных парах на фиксации прибыли после сильного роста в предыдущие дни. Основную поддержку рублю оказывали подготовка компаний-экспортеров к дивидендным выплатам, а также позитивные ожидания относительно роста нефтегазовых доходов и улучшения показателей бюджета РФ.

Наблюдающееся укрепление рубля связано с улучшением динамики экспортной выручки, нижняя точка которой, видимо, пройдена, считает зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

"Скорее всего, происходит некоторое улучшение потоков по текущему счету. То, о чем мы говорили в начале апреля: то, что произошло снижение экспортной выручки при продолжающемся росте импорта, как бы, эта нижняя точка экспортной выручки, по всей видимости, пройдена, и мы имеем обратное движение курса", - сообщил Заботкин журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Он отметил, что произошедшее в марте-апреле ослабление рубля учтено в новом прогнозе ЦБ по инфляции на 2023 год.

Тем временем, федеральный бюджет РФ в январе-апреле, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,4 трлн рублей, о чем ведомство сообщило вечером в среду. За последний месяц этот показатель вырос на 1 трлн руб. с 2,4 трлн руб. по итогам первого квартала. В целом на год запланирован дефицит в размере около 2,9 трлн руб. Таким образом, по итогам четырех месяцев дефицит федерального бюджета опережает прогноз на весь год.

Нефтегазовые доходы в январе-апреле продолжили сокращаться - на 52%, до 2,282 трлн рублей. Минфин связывает это с высокой базой прошлого года, снижением котировок цен на нефть Urals и сокращением объемов экспорта природного газа. При этом Минфин отмечает, что "месячная динамика нефтегазовых доходов постепенно выходит на стабильную траекторию, соответствующую их базовому уровню (8 трлн рублей в год)".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные по дефициту российского бюджета, заявив, что ситуация находится под контролем. Он ответил журналистам, которые спросили, вызывает ли ситуация опасения у Кремля, в частности, в плане исполнения государственных обязательств. У пресс-секретаря уточнили, может ли рост дефицита повлечь снижение мер поддержки населения и бизнеса.

"Нет, вы знаете, у нас на самом деле достаточно хорошие макроэкономические показатели. Об этом неоднократно говорил и тот же Минфин, и президент на экономических совещаниях, которые регулярно проводит глава государства", - сказал Песков.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, в четверг утром российская валюта показала еще одну волну укрепления, оттеснив доллар в район 75,2 руб. Затем рубль перешел к умеренному ослаблению, и пара "доллар-рубль" завершила день вблизи отметки 77 руб./$1. "Динамику рубля сейчас можно воспринимать, скорее, как коррекционный отскок, нежели как разворот тренда. На него могли оказать давление сообщения Минфина о том, что в январе-апреле дефицит госбюджета составил 3,4 трлн руб., увеличившись за минувший месяц на 1 трлн руб. Платежный баланс страны нормализуется благодаря тому, что импортные потоки вернулись на уровни до СВО, и спрос на валюту со стороны импортеров стабилизировался, а геополитический дисконт на реализуемое за рубеж сырье продолжает сокращаться. Краткосрочно может наблюдаться волатильность курса вблизи текущих значений, в перспективе же до конца мая, в том числе при поддержке налогового периода, рубль может проявлять силу, отодвигая доллар к 74-75, евро - к 81-82, юань ближе к 10,5", - говорит Бахтин.

"Рубль в утренние часы укреплял свои позиции, но затем развернулся и подвергся фиксации прибыли. Курс доллара снижался до 75,23 руб., а евро до 82,155 руб. То есть наша цель движения в сторону 75 руб. за доллар фактически выполнена, хотя наиболее оптимистичный сценарий предполагал заход в зону 70-75 руб. Однако укрепление оказалось столь бодрым, что создало резкую перекупленность российской валюты. Поэтому после этого процесса и выноса коротких позиций возникает неизбежное движение в обратную сторону с потенциалом возвращения к значениям 77-78 руб. за доллар", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.

"По всей видимости, серьезные движения на рынке за последнее время были вызваны подготовкой крупных экспортеров к дивидендному периоду. Традиционно такой период сопровождался на российском валютном рынке сначала укреплением рубля в рамках продажи валюты к рублевым выплатам, а затем его ослаблением в рамках вывода части средств зарубежными акционерами. Не исключено, что в сегодняшних условиях вторая часть процесса будет менее заметной, однако валютные покупки могут усилить другие участники рынка, пользуясь привлекательными минимумами по зарубежной валюте. Также стоит добавить, что более резким курсовым колебаниям в период повышенного спроса на российскую или зарубежную валюту способствует значительно снизившийся за последнее время уровень ликвидности российского рынка", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Фактическая цена экспорта российской нефти в среднесрочной перспективе будет выше, чем заложено в макропрогнозе ЦБ РФ для сорта Urals, так как она будет формироваться из разных бенчмарков, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике.

В феврале ЦБ снизил прогноз по цене на нефть марки Urals на 2023 год с $70 до $55/барр., на 2024 год - с $60 до $55/барр. и оставил на уровне $55 для 2025 года. В конце апреля, обновляя среднесрочный макропрогноз, Банк России прогнозы по Urals не изменил - $55 на весь трехлетний период.

Как отмечает ЦБ в докладе о ДКП, опубликованном в четверг, "поскольку Россия экспортирует несколько сортов нефти на разных направлениях (Urals, Siberian Light, ESPO, Sokol, ARCO и другие базисы поставки) с различными спредами к Brent, фактическая экспортная цена российской нефти по-прежнему складывается из взвешенных по объемам поставок котировок отдельных сортов".

По оценке ЦБ, "фактическая экспортная цена российской нефти будет несколько выше (прогнозных $55 за баррель Urals - ИФ) с учетом более высоких цен на других базисах поставки".

Что касается Urals, то после расширения дисконта к Brent до $34 в январе-феврале из-за эмбарго и ценового "потолка" этот показатель скорректировался к апрелю до $25, констатирует ЦБ в докладе.

Нефтяные котировки ускорили снижение вечером в четверг на фоне укрепления доллара и выхода ежемесячного отчета ОПЕК.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени в среду составляет $75,46 за баррель, что на 1,3% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,67%, до $71,4 за баррель.

Страны ОПЕК в апреле сократили производство нефти на 191 тыс. баррелей в сутки по сравнению с показателем марта - до 28,603 млн б/с, говорится в отчете альянса. Наибольшее падение зафиксировано в Ираке и Нигерии. В то же время рост нефтепроизводства отмечен в Саудовской Аравии, Анголе и Иране.

ОПЕК ожидает повышения спроса на нефть в текущем году на 2,33 млн б/с - до 101,9 млн б/с. При этом организация на 40 тыс. б/с увеличила оценку спроса в первом квартале - до 101,58 млн б/с, но снизила на 30 тыс. б/с в четвертом квартале - до 103,25 млн б/с.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов на 0,5%, что снижает привлекательность нефти для держателей других валют.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 мая на 80,83 копейки, до 75,8846 руб., и уменьшил курс евро на 1,2621 рубля, до 82,8877 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг уменьшился на 85,2 копейки по отношению к среде и составил 75,9137 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 52,21 копейки и составил 76,1228 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 307,01 млн, из которых $537,056 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 769,954 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 1,5216 рубля, до 82,7481 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 99,82 копейки, до 83,1327 руб. Объем торгов евро составил EUR772,848 млн, из которых EUR189,763 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR583,085 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок остались на отметках 7,28% и 7,55% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях среды - 7,89%, 8,34% и 8,52% годовых соответственно.