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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:03

Societe Generale в I квартале получил чистую прибыль значительно выше прогноза

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Французский банк Societe Generale SA в первом квартале 2023 года сократил выручку на фоне снижения чистой процентной маржи во Франции, но повысил чистую прибыль на 5,7% в годовом выражении.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила 868 млн евро против 821 млн евро за тот же период годом ранее. Чистый банковский доход (аналог выручки) сократился на 5,3% - до 6,671 млрд евро.

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Сильнее всего снизилась выручка французского розничного сегмента - на 11%, до 1,932 млрд евро.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль банка на уровне 470 млн евро, выручку - 6,755 млрд евро.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец марта не изменился по сравнению с предыдущим кварталом, составив 13,5%.

Рыночная стоимость Societe Generale за последние три месяца упала на 17,9% (до 16,08 млрд евро), в то время как фондовый индекс CAC 40 прибавил 2,7%.

Societe Generale
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