Экс-глава Росбанка Поляков назначен замглавы подразделения глобального банкинга SocGen

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Бывший предправления Росбанка Илья Поляков, покинувший кредитную организацию в октябре 2022 года, назначен заместителем директора подразделения глобального банкинга и консультирования группы Societe Generale, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Поляков в последние недели взаимодействовал непосредственно с руководством Societe Generale, говорят собеседники агентства. Представитель группы отказался от комментариев.

Societe Generale до мая 2022 года являлся собственником Росбанка, но после начала военной операции на Украине решил покинуть российский рынок. Акции Росбанка были проданы компании "Интеррос" Владимира Потанина, которая и основала банк в 1998 году.

Новый акционер после покупки Росбанка обещал обеспечить преемственность управленческой команды банка во главе с Поляковым. Однако в октябре прошлого года топ-менеджер покинул свой пост, проработав в банке 10 лет.

Поляков начал работать в парижском офисе Societe Generale CIB в 2001 году, где занимал различные позиции в подразделении природных ресурсов. В октябре 2010 года был назначен старшим банкиром. В 2011 году он занял должность глобального соруководителя направления горно-металлургической промышленности департамента природных ресурсов и энергетики в дополнение к обязанностям старшего банкира, отвечающего за глобальные клиентские отношения и стратегическое консультирование клиентов металлургической и горнодобывающей отраслей в России и странах СНГ.

В феврале 2013 года был назначен заместителем председателя правления Росбанка по направлению корпоративного бизнеса и возглавил блок клиентских отношений и инвестиционного банкинга по России и странам СНГ Societe Generale CIB. В сентябре 2016 года занял должность первого заместителя председателя правления Росбанка. В дополнение к своим обязанностям возглавил направление инвестиционно-банковских услуг и операций на рынках капитала и обслуживания ценных бумаг. С мая 2018 года был назначен председателем правления Росбанка.

Росбанк в феврале 2023 года попал в санкционный список ЕС.