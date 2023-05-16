OR Group назначила на 21 июня годовое собрание акционеров

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Годовое собрание акционеров ПАО "ОР Групп" (головная компания OR Group) назначено на 21 июня, говорится в сообщении компании. Собрание пройдет в форме заочного голосования.

В повестку включены, в том числе, вопросы об утверждении годового отчета и бухгалтерской отчетности, о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2022 года, избрании членов совета директоров.

Совет директоров ПАО "ОР Групп" рекомендовал годовому собранию принять решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

В начале мая акционеры на внеочередном собрании избрали новый совет директоров. До этого в совете было лишь два действующих члена, тогда как по уставу он должен состоять из 9 человек. Остальные 7 членов совета выбыли из его состава еще в 2022 году.

Головная компания в 2022 году получила 12,56 млрд рублей чистого убытка, что в 12,8 раза больше, чем в 2021 году. Выручка у компании в 2022 году, как и годом ранее, отсутствовала.

OR Group в начале 2022 года допустила дефолт по погашению "тела" биржевых облигаций серии БО-07 на сумму 592 млн рублей, а также привлекла консультанта для комплексной реструктуризации долгового портфеля. В апреле прошлого года OR Group допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

Суд удовлетворил иски о взыскании задолженности по облигациям OR Group на общую сумму более 4,3 млрд рублей. На данный момент компания оспаривает судебное решение о взыскании 127 млн рублей по облигациям серии 002Р-02 в пользу ООО "Регион Финанс", представителя владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group).

В суды поступили заявления о банкротстве ПАО "ОР Групп" и других компаний группы: ООО "ОР", ООО "Дизайн Студия" (специализируется на оптовой и розничной реализации обуви и сопутствующих товаров), ООО "Фабрика С-Теп" (обувная фабрика), ООО "Арифметика" (микрокредитная компания), а также основателя OR Group Титова. Все заявления приняты к производству.