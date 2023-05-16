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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

Бронирование авиабилетов на май-сентябрь в мире на 35% превзошло уровень 2022 года

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Бронирование авиабилетов на май-сентябрь, пиковый сезон для летних отпусков в Северном полушарии, на 35% превысило уровень 2022 года, сообщила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Наиболее значительный прирост бронирований зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (в 2,3 раза) и на Ближнем Востоке (в 1,4 раза). В Европе и Африке подъем составил соответственно 40% и 36%, в Латинской и Северной Америке - 21% и 14% соответственно.

Как показал опрос 4,7 тысячи путешественников в 11 странах, 79% из них планируют поездку этим летом, сообщила также IATA.

Около 85% сказали, что сбои во время путешествия в пиковый сезон не должны быть сюрпризом. При этом 80% считают решенными проблемы, связанные с пандемией, и ожидают спокойной поездки.

"Ожидания относительно пика северного летнего туристического сезона в этом году высокие. Для многих это будет их первое путешествие после пандемии, - отмечает старший вице-президент IATA по безопасности Ник Карин. - Хотя можно ожидать некоторых сбоев, очевидно, что проблемы с вводом в эксплуатацию, с которыми столкнулись некоторые ключевые аэропорты в 2022 году, будут решены".

IATA представляет 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.

IATA Европа Ник Карин
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