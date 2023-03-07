В 2022 году в мире в авариях на коммерческих авиарейсах погибли 158 человек

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Безопасность авиаперевозок в мире в 2022 году улучшилась по ряду показателей и остается лучше среднего уровня за последние пять лет, говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Число смертей при чрезвычайных происшествиях на коммерческих авиарейсах увеличилось до 158, в то время как в 2021 году погиб 121 человек. Средний уровень данного показателя за последние пять лет (2018-2022 годы) составляет 231.

Общее количество авиапроисшествий в 2022 году составило 39 против 29 годом ранее, в то же время количество ЧП с человеческими жертвами сократилось до 5 с 7. Средний уровень за пятилетний период составляет соответственно 43 и 7.

По данным IATA, коэффициент всех несчастных случаев, измеряемый в авариях на миллион рейсов, повысился до 1,21, что эквивалентно одной аварии на каждые 830 тысяч перелетов. Это хуже показателя в 1,13 в 2021 году (одна авария на 890 тысяч рейсов), но лучше среднего уровня за пятилетний период в 1,26 (одна авария на 810 тысяч рейсов).

Показатель аварийности (рассчитываемый как число не подлежащих восстановлению самолетов, имеющих двигатели западного производства, на миллион перелетов) у реактивных самолетов вырос до 0,17 по сравнению с 0,13 в 2021 году, при этом у турбовинтовых он опустился до 1,47 с 1,77. Это эквивалентно одному происшествию на 5,8 млн рейсов у реактивных самолетов и 680 тысяч - у турбовинтовых.

Средний коэффициент аварийности за пятилетний период составляет 0,16 для самолетов с реактивными двигателями и 1,12 - с турбовинтовыми.

В 2022 году мировые авиакомпании совершили 32,2 млн перелетов по сравнению с 25,7 млн годом ранее и в среднем 34,4 млн за последние пять лет.

Исходя из этих данных, человек должен летать каждый день на протяжении более 25,2 тысячи лет, чтобы попасть в аварию, где будут погибшие, говорится в сообщении.

"Аварии в авиации случаются редко. В 2022 году на 32,2 млн полетов пришлось пять несчастных случаев со смертельным исходом. Это говорит нам о том, что полеты - один из самых безопасных видов деятельности, которыми может заниматься человек, - заявил генеральный директор IATA Уилли Уолш. - Но даже несмотря на то, что риски при полетах исключительно низки, это не означает, что они полностью отсутствуют".

Согласно отчету IATA, на долю турбовинтовых самолетов в 2022 году пришлось 36% всех авиапроисшествий и четыре из пяти аварий с человеческими жертвами. Между тем доля такого типа лайнеров в общем объеме перевозок составляет всего 10,6%.

IATA представляет 300 авиакомпаний по всему миру, на долю которых приходится порядка 83% глобальных авиаперевозок.