Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Аэропорты Турции будут обслуживать самолеты в соответствии с ранее заключенными соглашениями

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Авиавласти России и Турции на переговорах в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации журналистам.

Переговоры, по ее словам, провели заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек.

"В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", - сообщила представитель Росавиации.

"Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Россией и Турецкой Республикой", - добавила она.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне полеты в Турцию выполняют девять российских авиакомпаний по 30 маршрутам. С турецкой стороны регулярные рейсы в пункты России совершают четыре авиакомпании по 15 маршрутам.

Турецкое издание AirtportHaber 16 марта сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Речь идет о частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортах, которые содержат более 25% американских комплектующих. Большинство самолетов, попавших под санкции, принадлежат авиакомпании "Аэрофлот".

Представители "Аэрофлота", "Победы" и S7 заявили, что компании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. Источник в одной из крупных авиакомпаний отмечал, что, несмотря на то, что пока проблем с турецкими рейсами не было, дальнейшая ситуация непредсказуема.

17 марта в Российском союзе туриндустрии сообщили, что российские туроператоры не получали уведомлений от авиакомпаний о каких-либо изменениях в связи с этим запретом и свои полетные программы в Турцию не меняли.

Минтранс сообщил, что проблем с наземным обслуживанием российских самолетов в Турции нет, но ведомство проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

В Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на турецкие СМИ, сказали, что авиавласти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список.

"Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты. В трех авиакомпаниях, чьи самолеты попали в список, заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, а попавшие под санкции борта есть, чем заменить", - говорится в сообщении.

Всего под санкциями могут оказаться 44 самолета. В АТОР подчеркнули, что лайнеры такого типа очень мало используются для летних полетных программ на турецкие курорты.