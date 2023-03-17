Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:09

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом

Аэропорты Турции будут обслуживать самолеты в соответствии с ранее заключенными соглашениями

Росавиация договорилась о плановом обслуживании российских авиакомпаний в Турции летом
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Авиавласти России и Турции на переговорах в Анкаре в пятницу констатировали, что рейсы российских авиакомпаний в летнем сезоне этого года будут обслуживаться в турецких аэропортах согласно ранее заключенным договоренностям, сообщила представитель Росавиации журналистам.

Переговоры, по ее словам, провели заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин и глава ведомства гражданской авиации Турции Кемаль Юксек.

"В ходе консультаций было отмечено, что вопрос выполнения полетов российских и турецких авиакомпаний находится на постоянном контроле авиационных властей двух стран. Рейсы российских авиакомпаний, запланированные в сезоне IATA "Лето 2023", будут планово обеспечиваться наземным обслуживанием в аэропортах Турецкой Республики в соответствии с ранее заключенными коммерческими договоренностями", - сообщила представитель Росавиации.

"Учитывая долгосрочное сотрудничество между странами в различных областях экономики, транспорта и туризма, стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии воздушного сообщения между Россией и Турецкой Республикой", - добавила она.

По данным Росавиации, в текущем зимнем сезоне полеты в Турцию выполняют девять российских авиакомпаний по 30 маршрутам. С турецкой стороны регулярные рейсы в пункты России совершают четыре авиакомпании по 15 маршрутам.

Турецкое издание AirtportHaber 16 марта сообщило, что Турция запретила заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Речь идет о частных, грузовых, коммерческих и чартерных бортах, которые содержат более 25% американских комплектующих. Большинство самолетов, попавших под санкции, принадлежат авиакомпании "Аэрофлот".

Представители "Аэрофлота", "Победы" и S7 заявили, что компании выполняют рейсы в Турцию в штатном режиме. Источник в одной из крупных авиакомпаний отмечал, что, несмотря на то, что пока проблем с турецкими рейсами не было, дальнейшая ситуация непредсказуема.

17 марта в Российском союзе туриндустрии сообщили, что российские туроператоры не получали уведомлений от авиакомпаний о каких-либо изменениях в связи с этим запретом и свои полетные программы в Турцию не меняли.

Минтранс сообщил, что проблем с наземным обслуживанием российских самолетов в Турции нет, но ведомство проводит консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

В Ассоциации туроператоров России, ссылаясь на турецкие СМИ, сказали, что авиавласти Турции частично удовлетворили требования Минторга США прекратить обслуживание российских самолетов, входящих в санкционный список.

"Это лайнеры американского производства, а также борта, содержащие более 25% деталей, сделанных в США. Под запрет попали в основном узкофюзеляжные самолеты. В трех авиакомпаниях, чьи самолеты попали в список, заявили, что рейсы в Турцию выполняются в штатном режиме, а попавшие под санкции борта есть, чем заменить", - говорится в сообщении.

Всего под санкциями могут оказаться 44 самолета. В АТОР подчеркнули, что лайнеры такого типа очень мало используются для летних полетных программ на турецкие курорты.

Росавиация Турция Кемаль Юксек Владимир Потешкин АТОР Минтранс РСТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Индия ограничила пребывание россиян по электронным турвизам до 180 дней в год

Венгерский парламент 27 марта проголосует по заявке Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

Эрдоган согласился начать ратификацию заявки Финляндии на вступление в НАТО

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

МИД объявил о санкциях против 23 подданных Великобритании

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Лидеры РФ и КНР по итогам переговоров в Москве подпишут два важных документа

Фигурантки "дела TUT.BY" получили по 12 лет лишения свободы

Большинство членов правительства РФ примут участие в переговорах лидеров РФ и Китая

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года

Санду назвала целью Молдавии вступление в ЕС до 2030 года

Bloomberg сообщил о нежелании банков UBS и Credit Suisse объединяться

Во Франции в ходе ночных протестов против пенсионной реформы задержаны 310 человек

Во Франции в ходе ночных протестов против пенсионной реформы задержаны 310 человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });