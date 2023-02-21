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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:04

Число транзитных полетов над РФ c начала года выросло на 8% за счет Азии и Юго-Востока

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Ежесуточное количество транзитных полетов иностранных авиакомпаний через территорию России с начала 2023 года по состоянию на 20 февраля выросло на 8% в основном за счет перевозчиков Юго-Востока и Азии, сообщила Росавиация.

Наибольшее количество ежесуточных полетов сейчас демонстрируют авиакомпании Китая (около 60 рейсов в день), а также Air India (20 рейсов в день) и "Белавиа" (16 рейсов в день).

Кроме того, к транзитным полетам через воздушное пространство РФ приступили вьетнамская авиакомпания Hang Khong Viet Nam и филиппинская Philippine Air Lines.

Росавиация подчеркивает, что авиакомпании Азии и Юго-Востока имеют "существенные экономические преимущества перед авиакомпаниями "недружественных" стран, полеты которых в настоящее время в/из России приостановлены из-за санкций".

Ожидается, что в летнем расписании IATA-2023 количество ежедневных рейсов будет увеличено.

Росавиация
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