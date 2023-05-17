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Pfizer разместила облигации на $31 млрд в рамках одной из крупнейших сделок на рынке США

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Pfizer Inc. привлекла во вторник $31 млрд в рамках восьмитраншевого размещения облигаций, пишет MarketWatch.

Moody's Investors Service присвоило облигациям рейтинг "A1". Бумаги имеют сроки погашения в 2025, 2026, 2028, 2030, 2033, 2043, 2053 и 2063 годах, а средства от их продажи будут направлены на покупку конкурирующей Seagen Inc., специализирующейся на противораковых препаратах, за $43 млрд, говорится в приложении к проспекту эмиссии на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

По данным Informa Global Markets, это четвертое по стоимости размещение в истории американского рынка корпоративных облигаций инвестиционного уровня.

Доходность 10-летних бумаг составила около 4,7%, отмечает MarketWatch со ссылкой на информированный источник.

Акции Pfizer на дополнительных торгах во вторник прибавили в цене 0,1%. Капитализация фирмы с начала года сократилась почти на 28%, до $209,78 млрд.

Pfizer США
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