Pfizer в IV квартале получила выручку ниже ожиданий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая Pfizer Inc в четвертом квартале увеличила чистую прибыль в 1,5 раза, однако выручка не оправдала ожиданий.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в октябре-декабре 2022 года составила $4,995 млрд, или 87 центов в расчете на акцию, по сравнению с $3,393 млрд, или 59 центов на акцию, полученными за аналогичный период предыдущего года. Прибыль без учета разовых факторов поднялась до $1,14 на акцию с $0,79.

Выручка повысилась на 1,9% – до $24,29 млрд с $23,838 млрд годом ранее. Без учета продаж вакцины от коронавируса Comirnaty и лекарственного препарата от COVID-19 Paxlovid выручка компании выросла на 5%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль на уровне $1,05 на акцию при выручке в $24,38 млрд.

Pfizer в текущем году планирует получить скорректированную прибыль в $3,25-3,45 на акцию при выручке в диапазоне $67-71 млрд (против $100,33 млрд в 2022 году). В том числе прогнозируется сокращение продаж Comirnaty на 64% и Paxlovid – на 58%. Без учета противоковидных препаратов выручка компании, как ожидается, вырастет на 7-9%.

Аналитики предполагают прибыль компании в этом году в районе $4,34 на акцию.

Котировки акций Pfizer снижаются на 2,5% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании опустилась на 9,3% (до $245,8 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за этот период увеличился на 3,8%.