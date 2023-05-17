Росбанк в I квартале получил 8,7 млрд рублей прибыли по МСФО

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Росбанк в первом квартале 2023 года получил 8,7 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, сообщила журналистам председатель правления банка Наталья Воеводина, отметив, что рост большинства показателей был выше рынка.

Финансовый результат банк объясняет ростом объемов бизнеса, а также возвращением к привычному уровню отчисления в резервы. Так, расходы на резервы в I квартале 2023 года составили 1 млрд рублей, тогда как за 2022 год они достигали 35,2 млрд рублей.

Росбанк в 2022 году не раскрывал поквартальную отчетность.

Кредитный портфель банка в январе-марте текущего года вырос на 11% - до 1,050 трлн рублей. Розничный кредитный портфель увеличился на 3% - до 610 млрд рублей, корпоративный - на 23% - до 440 млрд рублей.

Активы в январе-марте текущего года выросли на 1% - до 1,613 трлн рублей, говорится в сообщении банка.

Средства клиентов на 31 марта 2023 года достигли 1,248 трлн рублей, увеличившись с начала года на 5%. Средства розничных клиентов выросли на 3% - до 392 млрд рублей, корпоративных - на 6% - до 857 млрд рублей.

Чистый операционный доход в I квартале 2023 года достиг 22,9 млрд рублей: чистый процентный доход - 15,3 млрд рублей, чистый комиссионный доход - 3,3 млрд рублей, чистый результат по финансовым операциям - 4,1 млрд рублей.

Операционные расходы в январе-марте 2023 года составили 11,4 млрд рублей. Отношение операционных расходов к доходам - 50%.

Ожидания по чистой прибыли на 2023 год Росбанк раскрывать не стал. "Мы идем по плану. Мы предполагали, что динамика поквартальная в 2023 году будет разная, но мы будем наращивать прибыль весть год. По плану у нас позитив такой, и тренд будет сохраняться, может быть, наклон будет другой, но тренд будет сохраняться", - отметила Воеводина. При этом она добавила, что результат 2023 года может превзойти результат 2021 года.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль Росбанка по МСФО по итогам 2022 года снизилась в 4 раза - до 4,9 млрд рублей по сравнению с 19,6 млрд рублей за 2021 год.