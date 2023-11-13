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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:02

Чистая прибыль Росбанка по МСФО за 9 месяцев составила 29 млрд рублей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Росбанк за 9 месяцев получил чистую прибыль по МСФО на уровне 29 млрд рублей, в третьем квартале заработал 10,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

"На рост прибыли повлияли существенный рост операционных доходов, сопутствующее повышение операционной эффективности и снижение отчислений в резервы на фоне восстановления экономики", - сообщил Росбанк.

Чистые процентные доходы банка по итогам января-сентября составили 46,6 млрд рублей, чистые комиссионные доходы - 10,2 млрд рублей. Доходы от финансовых операций за 9 месяцев составили 20,9 млрд рублей.

Расходы банка на резервы за 9 месяцев составили 6,1 млрд рублей, в третьем квартале - 1,7 млрд рублей.

Кредитный портфель банка вырос с начала года на 37%, до - 1,3 трлн рублей. При этом розничный портфель увеличился на 21%, до 719 млрд рублей, корпоративный - на 63%, до 518 млрд рублей.

Средства клиентов на счетах в банке выросли на 17%, до 1,383 трлн рублей.

Росбанк
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