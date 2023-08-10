Перестраховочная компания Munich Re сократила квартальную чистую прибыль на 27%

Убытки компании из-за землетрясения в Турции составили около 600 млн евро

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Германская Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одна из крупнейших перестраховочных компаний мира, сократила чистую прибыль на 27% во втором квартале 2023 года, но подтвердила годовой прогноз.

Чистая прибыль компании в апреле-июне составила 1,15 млрд евро против 1,58 млрд евро годом ранее. Аналитики ожидали прибыль Munich Re на уровне 1,23 млрд евро.

Выручка от продажи страховых контрактов увеличилась на 5,4% в годовом выражении, до 6,7 млрд евро. Валовый объем премий повысился на 1,3%, до 15,3 млрд евро.

Убытки в связи с природными катастрофами повысились более чем в два раза в первом полугодии, а самым масштабным природным бедствием стало землетрясение в Турции - из-за него убыток компании составил порядка 600 млн евро.

Компания по-прежнему ожидает получить прибыль в размере около 4 млрд евро в этом году.