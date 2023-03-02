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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

Micron запланировала сократить 15% рабочих мест

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Американский производитель чипов памяти Micron Technology Inc планирует более существенное сокращение рабочих мест, чем предполагалось ранее. Об этом заявил главный финансовый директор компании Марк Мерфи в ходе мероприятия для инвесторов в четверг.

По его словам, компания планирует сократить штат сотрудников на 15%, а не на 10%, как она заявляла в декабре.

Мерфи также отметил, что рентабельность операций Micron в третьем финквартале (март-май) может быть ниже, чем ожидалось, в связи с "существенным несоответствием спроса и предложения в отрасли", несмотря на принимаемые меры для сокращения запасов продукции.

"Мы по-прежнему ожидаем, что спрос на нашу продукцию будет улучшаться в течение текущего года, однако ценовые тренды остаются сложными, - приводит слова Мерфи Market Watch. - В связи с этим рентабельность операций компании в начавшемся квартале будет ниже, чем мы ожидали ранее".

Он отметил также возможность существенного списания материальных запасов компании.

Акции Micron теряют в цене 3,8% на торгах в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость снизилась на 38%.

Micron Technology
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