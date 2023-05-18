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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:49

Японские компании вложат 18 млрд фунтов в британскую экономику

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Японские компании инвестируют порядка 18 млрд фунтов стерлингов в Великобританию, преимущественно в проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщил офис британского премьер-министра Риши Сунака.

Так, Marubeni Corp. и ее партнеры намерены вложить 10 млрд фунтов в следующие 10 лет, в том числе в офшорный ветропарк в Шотландии и проекты в сфере "зеленого" водорода в Уэльсе и Шотландии.

"Инвестиции японского бизнеса будут поддерживать рост в ключевых отраслях экономики, содействовать развитию технологических инноваций и создадут высококвалифицированные рабочие места", - отметил Сунак.

Sumitomo Corp. намерена расширять британские проекты в сфере офшорной энергетики, планируя инвестиции на общую сумму 4 млрд фунтов.

Mitsubishi Estate и Mitsui Fudosan, две крупнейшие в Японии компании сферы недвижимости, инвестируют 3,5 млрд фунтов в строительство доступного жилья и офисных площадей.

Кроме того, Sumitomo Electric планирует построить завод по производству высоковольтных кабелей в Шотландии, а Toshiba намерена расширить свою научную лабораторию в Кембридже, говорится в заявлении.

Британская энергокомпания Octopus Energy намерена инвестировать 1,5 млрд фунтов в Азиатско-Тихоокеанском регионе до 2027 года. В частности, компания направит 300 млн фунтов на расширение своего технологического хаба в Токио.

Великобритания Риши Сунак Marubeni Шотландия Уэльс Япония Sumitomo
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