Председатель совета директоров "Газпрома" вышел из совета директоров группы ЛСР

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков вышел из совета директоров ПАО "Группа ЛСР", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЛСР.

"Виктор Зубков являлся членом совета директоров до сентября 2022 года, после чего покинул его в связи с личными обстоятельствами", - уточнили в компании.

Зубков вошел в совет директоров "Группы ЛСР" в декабре 2021 года.

Зубков с 2008 года возглавляет совет директоров ПАО "Газпром". Кроме того, с 2014 года и по настоящее время он является специальным представителем президента России по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.

Годовое собрание акционеров "Группы ЛСР" пройдет 26 июня в заочной форме, на нем, в том числе, будет избран новый состав совета директоров. В список для голосования включены все восемь действующих членов совета, а также новый кандидат Любовь Шадрина. По состоянию на апрель 2022 года, в совет директоров "Группы ЛСР" входило 9 человек.

"Группа ЛСР" была основана в 1993 году, она объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, а также строительству зданий. Основной бизнес сконцентрирован в Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и Уральском регионе.