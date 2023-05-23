Сбербанк работает над платежным решением для иностранцев

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк работает над решением, которое позволит нерезидентам удобно проводить платежи, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф на российско-китайском бизнес-форуме.

"Сейчас Сбер работает над платежным решением для иностранных граждан, чтобы гостям из Китая и других стран было удобно оплачивать покупки в нашей сети эквайринга", - сказал Греф.

Он также отметил, что Сбербанк готов способствовать развитию китайского бизнеса в России. "Если китайская компания хочет открыть счет в России, чтобы вести бизнес, то она спокойно может обратиться в Сбербанк, открытие счетов для нерезидентов - это стандартная процедура. Если китайская компания хочет получить у нас кредит для развития бизнеса в России, то она может обратиться через свое российское юрлицо или как иностранная компания через представительство - допустимы оба варианта", - напомнил глава Сбербанка.

Банк также приглашает китайских коллег к сотрудничеству в технологической сфере. Сбербанк в своей инфраструктуре сейчас использует более 70 собственных продуктов, объединенных в облачную цифровую платформу. "Развитие Open Source платформ (с открытым исходным кодом - прим. ИФ), нейросетевых моделей и совместных R&D-центров (центров исследований и разработок - ИФ) может стать базой для технологического сотрудничества России и Китая. У Сбера уже есть опыт создания таких центров, и мы будем рады взаимодействию с китайскими партнерами", - отметил Греф.

Он также высказал мнение, что доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет расти и дальше. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2% до 18%, в импорте - с 5% до 27%.

"В Сбербанке мы тоже видим существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом", - добавил глава Сбербанка.