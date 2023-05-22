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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Brent подорожала до $75,65 за баррель

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли от снижения к слабому росту днем в понедельник, внимание трейдеров направлено на новый раунд переговоров по вопросу лимита госдолга США.

К 14:18 по московскому времени июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,07 (0,09%) - до $75,65 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на июнь на электронных торгах биржи NYMEX на $0,1 (0,14%) - до $71,65 за баррель. Срок биржевого обращения июньских фьючерсов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июльские контракты выросли в ходе торгов на $0,09 (0,13%) - до 71,78 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 1,9%, WTI - на 2,2%.

Президент США Джо Байден на выходных призвал Конгресс к работе над решением вопроса о повышении лимита госдолга.

"Дефолт недопустим. Америка никогда не объявляла дефолт по долговым обязательствам и никогда не объявит", - заявил Байден на пресс-конференции в Хиросиме в воскресенье. При этом он признал, что консенсуса с республиканцами по ряду ключевых вопросов, связанных с данными проблемами, пока нет.

Ожидается, что Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти проведут очередную встречу 22 мая.

В центре внимания трейдеров также ситуация с лесными пожарами в Канаде, затронувшими ключевой регион нефтедобычи - провинцию Альберта. Сложившаяся ситуация может привести к снижению производства в этом регионе.

Brent WTI Джо Байден Кевин Маккарти США Канада
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