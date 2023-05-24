Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

Участники конференции IIF считают, что банки Европы сильнее американских

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейские банки выглядят сильнее и привлекательнее американских по многим показателям, отметили участники конференции Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), которая проходит на этой неделе в Брюсселе. Об этом сообщает CNBC.

Ведущие кредитные организации Европы опережают конкурентов из Соединенных Штатов по уровню кредитных дефолтных свопов - страховки от дефолта по облигациям, "благодаря чему инвесторы в инструменты с фиксированной доходностью считают наш долг менее рискованным, чем у лучших банков США", считает исполнительный председатель совета директоров Santander Group Ана Ботин.

"Мы в очень сильной позиции с точки зрения капитала, контроля ликвидности, защиты данных клиентов, - отметила Ботин. - Но нам также требуется немного больше ресурсов для поддержки роста, чтобы мы могли нарастить рентабельность".

Волатильность, приведшая к продаже Credit Suisse конкурирующему UBS, была признаком не системного банковского кризиса, а ошибок в управлении и проблем с ликвидностью в конкретных банках, добавила она.

Европейские банки "безопаснее, сильнее, дешевле" американских, заявил глава Algebris Investments Давиде Серра и указал на более высокие коэффициенты ликвидности (около 160% в Европе против 120% в США).

Кроме того, акции европейских кредитных организаций торгуются по более привлекательным ценам с учетом роста процентных ставок и общей волатильности в секторе, пояснил глава Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority) Хосе Мануэль Кампа.

"Я думаю, что по мере роста процентных ставок, если [европейские банки] продолжат демонстрировать устойчивость бизнес-модели, эти мультипликаторы в среднесрочной перспективе даже улучшатся", - добавил Кампа.

США Европа Santander European Banking Authority IIF Algebris Investments
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Премьер-министр Грузии снова пообещал не вводить прямых санкций против России

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Цена меди упала до минимума с ноября прошлого года

В ЦБ предостерегли от "заражения" криптовалютами всей финансовой системы России

ФАС заявила о готовности поддержать возможное ограничение экспорта бензина

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Segezha продала бизнес в Европе по производству упаковки за 1 евро и долг в 100 млн евро

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Цены на нефть уверенно растут в среду утром

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу

Акции США упали в ожидании новостей о переговорах по госдолгу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });