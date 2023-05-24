Участники конференции IIF считают, что банки Европы сильнее американских

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Европейские банки выглядят сильнее и привлекательнее американских по многим показателям, отметили участники конференции Института международных финансов (Institute of International Finance, IIF), которая проходит на этой неделе в Брюсселе. Об этом сообщает CNBC.

Ведущие кредитные организации Европы опережают конкурентов из Соединенных Штатов по уровню кредитных дефолтных свопов - страховки от дефолта по облигациям, "благодаря чему инвесторы в инструменты с фиксированной доходностью считают наш долг менее рискованным, чем у лучших банков США", считает исполнительный председатель совета директоров Santander Group Ана Ботин.

"Мы в очень сильной позиции с точки зрения капитала, контроля ликвидности, защиты данных клиентов, - отметила Ботин. - Но нам также требуется немного больше ресурсов для поддержки роста, чтобы мы могли нарастить рентабельность".

Волатильность, приведшая к продаже Credit Suisse конкурирующему UBS, была признаком не системного банковского кризиса, а ошибок в управлении и проблем с ликвидностью в конкретных банках, добавила она.

Европейские банки "безопаснее, сильнее, дешевле" американских, заявил глава Algebris Investments Давиде Серра и указал на более высокие коэффициенты ликвидности (около 160% в Европе против 120% в США).

Кроме того, акции европейских кредитных организаций торгуются по более привлекательным ценам с учетом роста процентных ставок и общей волатильности в секторе, пояснил глава Европейской службы банковского надзора (European Banking Authority) Хосе Мануэль Кампа.

"Я думаю, что по мере роста процентных ставок, если [европейские банки] продолжат демонстрировать устойчивость бизнес-модели, эти мультипликаторы в среднесрочной перспективе даже улучшатся", - добавил Кампа.